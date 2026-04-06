Град и штормовой ветер накрыли запад Украины: непогода движется дальше (видео)

Запад Украины накрыла сильная непогода — в ряде областей уже фиксируют интенсивный град и шквальный ветер. Синоптики предупреждают, что погодные условия ухудшатся еще больше, а холодный фронт постепенно будет продвигаться вглубь страны.

В западных регионах Украины уже наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Местные Telegram-каналы сообщают о сильном граде, который накрывает города и области. В частности, Telegram-канал "Запад главное" пишет 6 апреля:

"Подписчик пишет, что в Луцке и области валит град. Апрель видимо решил что он зима", а также: "В Ровно и области не хуже валит, — подписчики".

Синоптики призывают быть осторожными, ведь непогода может распространиться и на другие регионы. В частности, существует риск, что град доберется до центральных областей уже к вечеру, поэтому водителям советуют по возможности прятать машины в укрытие. "Укргидрометцентр" предупредил об опасных погодных явлениях:

"️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 06 апреля ночью в Карпатах, днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с; ночью 06 апреля на востоке, северо-востоке, 07 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса. И уровень опасности, желтый", — отметил "Укргидрометцентр" в Facebook 6 апреля.

По словам синоптика Наталки Диденко, ситуация связана с прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Украины. Он принесет осадки, сильный ветер и существенное снижение температуры.

Она отмечает, что уже завтра, 7 апреля, большая часть страны окажется в тылу этого фронта. Это означает поступление новой холодной воздушной массы, из-за чего температура днем снизится до +6...+9 градусов.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о резких погодных контрастах в Украине на выходные 4 и 5 апреля. Перед похолоданием температура воздуха поднималась до +19 градусов. Однако после этого было существенное снижение температуры из-за поступления холодного атмосферного фронта.

Ранее мы также информировали, что накануне Пасхи погодные условия в Украине ухудшатся. Синоптики прогнозировали заморозки в отдельных регионах. Они называли конкретные даты, когда температура на поверхности почвы может опускаться ниже нуля.