Град і штормовий вітер накрили захід України: негода рухається далі (відео)

Захід України накрила сильна негода — у низці областей вже фіксують інтенсивний град і шквальний вітер. Синоптики попереджають, що погодні умови погіршаться ще більше, а холодний фронт поступово просуватиметься вглиб країни.

У західних регіонах України вже спостерігається різке погіршення погодних умов. Місцеві Telegram-канали повідомляють про сильний град, який накриває міста та області. Зокрема, Telegram-канал "Захід головне" пише 6 квітня:

"Підписник пише, що в Луцьку і області валить град. Квітень мабуть вирішив що він зима", а також: "У Рівному та області не гірше валить, — підписники".

Синоптики закликають бути обережними, адже негода може поширитися й на інші регіони. Зокрема, існує ризик, що град дістанеться центральних областей уже до вечора, тому водіям радять за можливості ховати автівки в укриття. "Укргідрометцентр" попередив про небезпечні погодні явища:

"️Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 06 квітня вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областей пориви вітру 15-20 м/с; вночі 06 квітня на сході, північному сході, 07 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0…+3 градуси. І рівень небезпечності, жовтий", — зазначив "Укргідрометцентр" у Facebook 6 квітня.

За словами синоптикині Наталки Діденко, ситуація пов’язана з проходженням холодного атмосферного фронту через територію України. Він принесе опади, сильний вітер і суттєве зниження температури.

Вона зазначає, що вже завтра, 7 квітня, більша частина країни опиниться в тилу цього фронту. Це означає надходження нової холодної повітряної маси, через що температура вдень знизиться до +6…+9 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про різкі погодні контрасти в Україні на вихідні 4 та 5 квітня. Перед похолоданням температура повітря піднімалася до +19 градусів. Однак після цього було суттєве зниження температури через надходження холодного атмосферного фронту.

