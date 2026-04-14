Фінський антициклон Quirin принесе потепління: Діденко розповіла, якою буде погода завтра

15 квітня в Україні очікується потепління — температура повітря впродовж дня підніметься до +17. Також в середу буде сухо та сонячно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що завтра Україні розташовуватиметься у гребені фінського антициклону Quirin. Він принесе суху та сонячну погоду. Водночас на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині може бути невеликий дощ.

антициклон Quirin Фото: Наталка Діденко

Вночі температура буде достатньо низькою — +1+5 градусів. А ось впродовж дня 15-го квітня температура стане вищою — +12+17 градусів, тоді як на північному сході буде більш свіже повітря — +9+12 градусів.

Вітер в Україні буде північно-західний, помірний, часом рвучкий.

"Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо. Краще пальто розстебнути, шалик запхати в сумку, якщо припече. У темних окулярах та із шматком паски в руці будете виглядати загадково та й не змерзнете)" — зазначила Діденко.

У Києві 15-го квітня очікується суха погода з холоднуватою ніччю, +3+5 градусів, та теплим днем, до +15 градусів. Вітер у столиці завтра північно-західний, до обіду рвучкий, в другій половині дня притихне.

Прогноз Укргідрометеоцентру

В Укргідрометеоцентрі повідомили, що відсутність опадів у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску. Також вдень очікується невеликий дощ у Карпатах.

Температура вночі +1+6, в Україні, крім Закарпаття та північного сходу, заморозки на поверхні ґрунту 0+3; вдень +13+18, на сході та північному сході країни +9+14.

Прогноз Укргідрометеоцентру Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала дощі на Великдень у більшості регіонів України, окрім півдня та частини сходу. Температура повітря при цьому поступово підвищуватиметься, зокрема до +8…+12°, а на сході – до +14°.

Раніше ми також інформували, що західні області України накрила негода з градом і сильним вітром, яка супроводжувалася різким похолоданням. Синоптики попереджали про подальше зниження температури та поширення нестабільних погодних умов.