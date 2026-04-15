Невеликий дощ і тепло: Діденко розповіла про погоду в Україні на 16 квітня

В Україні 16 квітня буде достатньо тепла погода. Водночас в частині регіонів можуть бути незначні опади.

Температура повітря підніматиметься до +19 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Зараз взагалі краса — і спеки нема, і вдень не холодно, а спати вночі приємно свіжо. Максимальна температура повітря протягом дня +12+19 градусів", — пише вона.

На сході, у південній частині та в більшості центральних областей погода буде сухою та сонячною.

Водночас на заході, півночі та на Вінниччині пройдуть невеликі дощі. Дощі очікуються і в Києві. Повітря в столиці прогріється до +16, +17 градусів.

"Насолоджуємося цим розкішним квітневим атмосферним скарбом, лагідним теплом і надією на найкраще людське і Боже!" — порадила Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, погода вночі підніматиметься до +3+8, а вдень — до +14+19 градусів тепла.

"Погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на західні та північні області впливатиме атмосферний фронт, тому там очікуємо місцями на невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз Укргідрометцентра

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що Україна розташовуватиметься у гребені фінського антициклону Quirin. Він принесе суху та сонячну погоду.

Раніше ми також інформували, що західні області України накрила негода з градом і сильним вітром, яка супроводжувалася різким похолоданням. Синоптики попереджали про подальше зниження температури та поширення нестабільних погодних умов.