Наприкінці квітня очікуються заморозки та сніг: якою буде погода протягом тижня, — синоптики

В Україну наприкінці квітня повертається холодна погода — у деяких регіонах можливий навіть мокрий сніг. Синоптики також попереджають про нічні заморозки, які можуть зашкодити рослинам.

Про це повідомляє платформа для візуалізації погоди Ventusky. За її даними, вже наприкінці тижня зимові опади можуть з’явитися не лише в Карпатах, а й у кількох інших областях. При цьому температура різко знизиться — вдень місцями вона становитиме лише від -1 градуси до +1 градуси.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі додатково попереджають про небезпечні погодні явища. Так, у ніч на 21 квітня в північних областях, а також у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській і Полтавській очікуються заморозки в повітрі до 0–3 градуси. Ба більше, через різнку зміну погодніх умов синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Загалом, у ніч на 22 квітня заморозки поширяться вже на більшість території України. Водночас у південних і західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0–5 градуси. В цілому, такі погодні умови можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева.

Погода в Україні з 21 по 24 квітня — що прогнозують синоптики

Щодо прогнозу на тиждень, з 21 по 24 квітня, то погода буде нестабільною. Найближчими днями на неї впливатиме циклон, який рухатиметься з Карпат у бік Азовського моря. Через це в більшості регіонів пройдуть дощі: вночі — майже по всій країні, вдень — на заході, півдні та південному сході.

У середу очікується коротке прояснення — опадів стане менше, але збережеться прохолода. А вже у четвер і п’ятницю знову повернуться дощі та посилиться вітер через нові атмосферні фронти.

Температура в ці дні коливатиметься: вночі +1…+6 градусів, але місцями можливі заморозки, вдень — у межах +7…+14 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах і на північному сході, тоді як тепліше — на півдні та південному сході. Натомість вітер очікується переважно північно-західний, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с.

Нагадаємо, що після тривалого періоду похолодання тепла погода повернулася в Україну лише 15 квітня. Покращення погодних умов тоді було пов’язане з впливом фінського антициклону Quirin, який приніс більш стабільні та теплі повітряні маси на територію країни.

Водночас ще 8 квітня в Києві спостерігалися різкі та нестійкі погодні умови. Столицю тоді накривали опади у вигляді мокрого снігу та граду. Протягом доби погода змінювалася доволі швидко — від дощу до снігових опадів, що супроводжувалися поривами холодного вітру.