Существенного потепления не будет: синоптик дала неутешительный прогноз погоды на конец апреля

Прохладная погода, а также возможные заморозки продержатся в Украине как минимум до конца апреля.

Синоптик сообщила, что существенного потепления в ближайшее время не ожидается, а низкие температуры могут сохраняться еще в течение недели или дольше. Об этом рассказала начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире канала "Новости. LIVE".

"Удерживается такая прохладная погода, она обусловлена холодной воздушной массой арктического происхождения, которая поступила и в дальнейшем удерживает и будет еще практически целую неделю, а возможно даже и до конца месяца удерживать свои позиции", — рассказала она.

Наталья Птуха отметила, что в ночь на 24-25 апреля прогнозируются заморозки. В южных областях температура составит +1...+6°C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки.

Відео дня

В то же время в северных, центральных и восточных регионах температура местами может опускаться ниже 0°C — заморозки ожидаются не только на почве, но и в воздухе.

"Поэтому с этим стоит считаться, потому что в эти дни будет прояснение, меньше облачности и, соответственно, интенсивнее выхолаживание в ночные часы. Поэтому температура может опускаться местами ниже нуля и, конечно, это сейчас представляет угрозу для раннецветущих плодовых деревьев", — подытожила синоптик.

Похолодание в Украине: что известно

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие несколько дней в Украине будет холодная погода с сильными порывами северо-западного ветра. 23 апреля ночью в Украине без осадков, днем умеренный, в западных областях местами небольшой дождь. В столице, западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности желтый).

Также сообщалось, что в Украину в конце апреля возвращается холодная погода — в некоторых регионах возможен даже мокрый снег. Уже в конце недели зимние осадки могут появиться не только в Карпатах, но и в нескольких других областях. При этом температура резко снизится — днем местами она составит лишь от -1 градуса до +1 градуса.