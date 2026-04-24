На выходных прогнозируют заморозки и снег: синоптик назвала дату, когда в Украине потеплеет

Конец апреля в Украине пройдет под влиянием неустойчивой и контрастной погоды. Так, в ближайшие выходные, 25-26 апреля, ожидаются ночные заморозки, дневные колебания температуры, дожди, а местами даже мокрый снег. Однако, по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление вернется в начале мая.

На своей странице в Telegram синоптик Наталка Диденко сообщила, что ближайшие выходные, 25-26 апреля, будут полностью соответствовать "характеру" апреля — погода будет переменчивой, с перепадами температуры, порывистым ветром и периодическими осадками.

"Апрельские заключительные выходные выступят в унисон с апрельской основной погодой — то дождь, то снег, то ветер, то скачки температуры и атмосферного давления", — написала Диденко.

Погода в Украине 25-26 апреля — прогноз

В частности, в субботу, 25 апреля, ночь обещает быть холодной, местами даже с заморозками, однако без осадков. Днем в северных областях пройдут небольшие дожди, тогда как на остальной территории Украины будет суше, местами даже с солнечными прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов, а на юге и западе страны воздух прогреется до +14...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине 25 апреля Фото: Укргидрометцентр

Зато 26 апреля в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который постепенно вытеснит теплые воздушные массы. В большинстве регионов температура днем снизится до +9...+12 градусов. В то же время юг, восток и часть центральных областей — в частности Днепропетровская, Полтавская и Черкасская — еще сохранят относительное тепло на уровне +15...+19 градусов.

В целом, фронт принесет с собой дожди, а местами — из-за резкого похолодания на западе страны — даже мокрый снег. В течение выходных усилится ветер западного и северо-западного направлений, который местами будет достигать штормовых порывов.

Погода в Киеве на выходные — что прогнозируют синоптики

В Киеве в субботу ожидается порывистый ветер и небольшой дождь в дневные часы, при этом температура поднимется до +13...+15 градусов. Более того, в ночь на субботу возможны заморозки. А в воскресенье же ветер еще больше усилится, небо затянет облаками, а температура снизится примерно до +10 градусов.

Кроме того, синоптик отметила, что такие резкие перепады погоды могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому в эти дни стоит быть внимательнее к своему состоянию и избегать чрезмерных физических нагрузок.

По предварительным прогнозам, более стабильное и ощутимое потепление в Украине начнет устанавливаться примерно с 5 мая.

Напомним, что в конце апреля в Украине резко ухудшились погодные условия, в нескольких регионах зафиксировали снегопады, в частности на Сумщине, где температура ночью опускалась до -3 градусов. По данным синоптиков, причиной похолодания стало поступление холодного воздуха с севера Европы, которое вызвало заморозки, осадки и сильный ветер в разных областях страны.

Также Фокус писал, что, по словам начальницы отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Натальи Птухи, существенного потепления в ближайшее время не ожидается, а низкие температуры могут сохраняться еще в течение недели или дольше.