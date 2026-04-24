Апрель со снегом: Украину накрыли заморозки и резкое похолодание (фото, видео)

В нескольких регионах Украины в конце апреля резко ухудшилась погода — на Сумщине выпал снег, а температура ночью опустилась до -3 градусов. По данным синоптиков, холодный воздух с севера Европы вызвал заморозки, осадки и сильный ветер в разных областях страны.

Апрель в Украине снова удивил погодными контрастами. В Сумской области зафиксировали настоящие зимние условия — выпал снег, а утром температура воздуха опускалась до -3 градусов, сообщает "РБК-Украина". Снег также наблюдали в Харькове и на территории Полтавской области, однако там осадки были менее интенсивными и не создали такого эффекта, как на Сумщине.

Синоптики Укргодрометцентра предупреждали о таком похолодании заранее. По их данным, в Украину с севера Европы поступила новая волна холодного воздуха, которая повлияла на температурный режим в большинстве регионов. В ночное время прогнозировались заморозки на поверхности почвы, а также в воздухе в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. При этом дневная температура также снизилась, особенно в северо-восточных регионах.

В зоне влияния атмосферного фронта на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области прогнозировался мокрый снег. В других регионах, которые находятся в поле пониженного давления, существенных осадков не ожидается. В дневное время температура поднимется до 7-12 градусов тепла, тогда как на северо-востоке и востоке страны останется ниже — в пределах 4-9 градусов.

Днем в прикарпатских и восточных областях прогнозируют усиление ветра. В целом по стране ветер северо-западного направления составляет 7-12 м/с, а в отдельных регионах — в частности на Прикарпатье, востоке, а также в Днепропетровской и Запорожской областях — порывы могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, что синоптики предупреждали о резком похолодании в конце апреля в Украине с заморозками и мокрым снегом. По прогнозам, ночная температура могла опускаться ниже нуля, особенно в северных и центральных областях. Также ожидались осадки и усиление ветра в отдельных регионах страны.

