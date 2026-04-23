Киев и область накрыла непогода: сообщают о дожде с градом и пылевой буре (видео)

Украинскую столицу и Киевскую область накрыла непогода — местные заметили сильный дождь с градом, а в нескольких районах области заметили сильную пылевую бурю. Сейчас о серьезных последствиях не сообщается.

На кадрах видно, как в нескольких столичных районах идет дождь с градом, а на Киевщине зафиксировали серьезную пылевую бурю в Бориспольском и Броварском районах. Об этом сообщают местные паблики.

На обнародованных роликах видно, как жители столицы показывают последствия непогоды — сильный дождь с порывами ветра и выпадение града. Покров из ледяной массы видно на проезжих частях, травяном покрытии и тротуарах в нескольких столичных районах.

В то же время жители Броварского и Бориспольского районов Киевской области отметили появление пылевой бури в районе. На обнародованных кадрах в пабликах можно увидеть, как сильные порывы ветра поднимают песчаную массу, вероятно из песка и почвы.

Ранее Фокус сообщал о том, какой будет погода в Украине до начала мая. Наталка Диденко указывает, что низкие показатели температур продержатся в ряде регионов страны вплоть до первых чисел следующего месяца.

Впоследствии стало известно, что град и штормовой ветер накрыли запад Украины. Синоптики предупреждают, что погодные условия ухудшатся еще больше, а холодный фронт постепенно будет продвигаться вглубь страны.