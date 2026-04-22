Холод в Украине задержится до мая: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

В Украину 23 апреля придет очередное ухудшение погоды из-за прохождения атмосферных фронтов. В большинстве регионов ожидаются дожди и резкое усиление ветра, местами — до штормовых порывов.

Как сообщила в своем Telegram синоптик Наталья Диденко, в четверг погодные условия в стране изменятся из-за влияния атмосферных фронтов, которые будут перемещаться по территории Украины. По ее данным, в течение дня будет дождливо почти по всей стране — осадки будут преимущественно небольшие или умеренные. В то же время западные области, скорее всего, останутся без существенных осадков или с минимальным их количеством.

Отдельно специалист обращает внимание на сильный ветер. Так, 23 апреля прогнозируется северо-западный ветер, который в порывах может достигать 15-20 м/с. Это уже штормовые значения, поэтому синоптики советуют быть особенно осторожными.

Відео дня

Температура воздуха будет оставаться невысокой: днем по Украине ожидается +8...+11 градусов, тогда как на западе и юге будет несколько теплее — +10...+14 градусов.

Погода в Киеве 23 мая — что прогнозируют

В Киеве ночью существенных осадков не предвидится, температура составит +3...+5 градусов. Днем же столицу накроет дождь, усилится ветер, а воздух прогреется лишь до +7...+9 градусов.

Синоптик предупреждает, что такая погода может повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она также советует учесть прогноз при планировании дня — взять с собой зонт, позаботиться о теплой одежде и осторожно относиться к парковке авто из-за сильных порывов ветра.

Похолодание в Украине — как долго оно продлится

По предварительным прогнозам, прохладная погода в Украине задержится как минимум до начала мая.

"Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", — говорится в ее заметке.

Ранее Фокус писал, что в Украину в конце апреля возвращается холодная погода — в некоторых регионах возможен даже мокрый снег. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках, которые могут навредить растениям.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре поперджали, что в Украине ближайшей ночью будут заморозки не только в почве, но в воздухе. В частности, ночью 22 апреля в большинстве областей прогнозировали заморозки от 0 до -3 градусов.