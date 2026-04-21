Украину ждет холодная ночь: какие области накроют заморозки до -3 (карта)

Синоптики объявили І и ІІ уровни опасности в Украине. Заморозки будут задавать вред раннецветущим плодовым деревьям.

В Украине ближайшей ночью будут заморозки не только в почве, но и в воздухе. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 22 апреля в большинстве областей в воздухе заморозки 0°...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в сообщении.

В Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы могут быть заморозки от 0°.до -5°. Следовательно, в этих регионах введен І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля

22 апреля с севера Европы в Украину все еще будет поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей также ожидаются заморозки. Но днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться.

"В поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков, лишь в восточные области атмосферный фронт принесет дожди. Днем в Карпатах пройдет небольшой дождь и мокрый снег", — говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В течение суток — переменная облачность.

Однако ночью снова придут заморозки.

"Ночью в воздухе заморозки 0-3°, в большинстве южных областей температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем в Украине 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°", — информируют синоптики.

Напомним, что в Украину в конце апреля возвращается холодная погода — в некоторых регионах возможен даже мокрый снег. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках, которые могут навредить растениям. Об этом сообщает платформа для визуализации погоды Ventusky. По ее данным, уже в конце недели зимние осадки могут появиться не только в Карпатах, но и в нескольких других областях.

Известно, что после длительного периода похолодания теплая погода вернулась в Украину только 15 апреля. Улучшение погодных условий тогда было связано с влиянием финского антициклона Quirin, который принес более стабильные и теплые воздушные массы на территорию страны.