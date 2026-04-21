Україну чекає холодна ніч: які області накриють заморозки до -3 (карта)

Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності в Україні. Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам.

В Україні найближчої ночі будуть заморозки не тільки у ґрунті, але у повітрі. Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

"Вночі 22 квітня в більшості областей в повітрі заморозки 0°…-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", — йдеться у повідомленні.

В Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту можуть бути заморозки від 0°.до -5°. Відтак, у цих регіонах запроваджено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 22 квітня.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня

22 квітня з півночі Європи в Україну все ще буде надходити холодне повітря, тож вночі в більшості областей також очікуються заморозки. Але вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися.

Відео дня

"В полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів, лише у східні області атмосферний фронт принесе дощі. Вдень в Карпатах пройде невеликий дощ та мокрий сніг", — йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Впродовж доби — мінлива хмарність.

Проте вночі знову прийдуть заморозки.

"Вночі в повітрі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°", — інформують синоптики.

Нагадаємо, що в Україну наприкінці квітня повертається холодна погода — у деяких регіонах можливий навіть мокрий сніг. Синоптики також попереджають про нічні заморозки, які можуть зашкодити рослинам. Про це повідомляє платформа для візуалізації погоди Ventusky. За її даними, вже наприкінці тижня зимові опади можуть з’явитися не лише в Карпатах, а й у кількох інших областях.

Відомо, що після тривалого періоду похолодання тепла погода повернулася в Україну лише 15 квітня. Покращення погодних умов тоді було пов’язане з впливом фінського антициклону Quirin, який приніс більш стабільні та теплі повітряні маси на територію країни.