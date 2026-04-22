Холод в Україні затримається до травня: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

В Україну 23 квітня прийде чергове погіршення погоди через проходження атмосферних фронтів. У більшості регіонів очікуються дощі та різке посилення вітру, місцями — до штормових поривів.

Як повідомила у своєму Telegram синоптикиня Наталка Діденко, у четвер погодні умови в країні зміняться через вплив атмосферних фронтів, які переміщуватимуться територією України. За її даними, протягом дня дощитиме майже по всій країні — опади будуть переважно невеликі або помірні. Водночас західні області, найімовірніше, залишаться без істотних опадів або з мінімальною їхньою кількістю.

Окремо фахівчиня звертає увагу на сильний вітер. Так, 23 квітня прогнозується північно-західний вітер, який у поривах може досягати 15–20 м/с. Це вже штормові значення, тож синоптики радять бути особливо обережними.

Відео дня

Температура повітря залишатиметься невисокою: вдень по Україні очікується +8…+11 градусів, тоді як на заході та півдні буде дещо тепліше — +10…+14 градусів.

Погода у Києві 23 травня — що прогнозують

У Києві вночі істотних опадів не передбачається, температура становитиме +3…+5 градусів. Вдень же столицю накриє дощ, посилиться вітер, а повітря прогріється лише до +7…+9 градусів.

Синоптикиня попереджає, що така погода може вплинути на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями. Вона також радить врахувати прогноз під час планування дня — взяти з собою парасолю, подбати про теплий одяг і обережно ставитися до паркування авто через сильні пориви вітру.

Похолодання в Україні — як довго воно триватиме

За попередніми прогнозами, прохолодна погода в Україні затримається щонайменше до початку травня.

"Холодна погода в Україні ще триватиме аж до травня, тому теплі речі після екстрадиції їх на верхні полиці шафи знову можна тримати неподалік", — йдеться в її дописі.

Раніше Фокус писав, що в Україну наприкінці квітня повертається холодна погода — у деяких регіонах можливий навіть мокрий сніг. Синоптики також попереджають про нічні заморозки, які можуть зашкодити рослинам.

Крім того, в Українському гідрометцентрі поперджали, що в Україні найближчої ночі будуть заморозки не тільки у ґрунті, але у повітрі. Зокрема, вночі 22 квітня в більшості областей прогнозували заморозки від 0 до -3 градусів.