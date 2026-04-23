Київ та область накрила непогода: повідомляють про дощ із градом і пилову бурю (відео)

Українську столицю та Київщину накрила непогода — місцеві помітили сильний дощ із градом, а в кількох районах області помітили сильну пилову бурю. Наразі про серйозні наслідки не повідомляється.

На кадрах видно, як у кількох столичних районах йде дощ із градом, а на Київщині зафіксували серйозну пилову бурю в Бориспільському та Броварському районах. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На оприлюднених роликах видно, як мешканці столиці показують наслідки негоди — сильний дощ з поривами вітру та випадання граду. Покрив з льодяної маси видно на проїжджих частинах, трав'яному покритті та тротуарах у кількох столичних районах.

Водночас мешканці Броварського та Бориспільського районів Київської області відзначили появу пилової бурі в районі. На оприлюднених кадрах у пабліках можна побачити, як сильні пориви вітру підіймають піщану масу, ймовірно з піску та ґрунту.

Згодом стало відомо, що град і штормовий вітер накрили захід України. Синоптики попереджають, що погодні умови погіршаться ще більше, а холодний фронт поступово просуватиметься вглиб країни.