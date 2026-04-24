Квітень зі снігом: Україну накрили заморозки та різке похолодання (фото, відео)

У кількох регіонах України наприкінці квітня різко погіршилася погода — на Сумщині випав сніг, а температура вночі опустилася до -3 градусів. За даними синоптиків, холодне повітря з півночі Європи спричинило заморозки, опади та сильний вітер у різних областях країни.

Квітень в Україні знову здивував погодними контрастами. У Сумській області зафіксували справжні зимові умови – випав сніг, а вранці температура повітря опускалася до -3 градусів, повідомляє "РБК-Україна". Сніг також спостерігали в Харкові та на території Полтавської області, однак там опади були менш інтенсивними і не створили такого ефекту, як на Сумщині.

Синоптики Укргодрометцентру попереджали про таке похолодання заздалегідь. За їхніми даними, в Україну з півночі Європи надійшла нова хвиля холодного повітря, яка вплинула на температурний режим у більшості регіонів. У нічний час прогнозувалися заморозки на поверхні ґрунту, а також у повітрі в північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях. Водночас денна температура також знизилася, особливо в північно-східних регіонах.

У зоні впливу атмосферного фронту на сході, південному сході країни та в Сумській області прогнозувався мокрий сніг. В інших регіонах, які перебувають у полі зниженого тиску, суттєвих опадів не очікується. У денний час температура підніметься до 7–12 градусів тепла, тоді як на північному сході та сході країни залишиться нижчою — у межах 4–9 градусів.

Вдень у прикарпатських та східних областях прогнозують посилення вітру. Загалом по країні вітер північно-західного напрямку становить 7–12 м/с, а в окремих регіонах — зокрема на Прикарпатті, сході, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях — пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Раніше ми також інформували, що у Києві та області пройшла сильна негода з дощем, градом і пиловою бурею. Місцеві жителі повідомляли про різке погіршення погодних умов і обмежену видимість у деяких районах. Такі явища стали наслідком нестабільної атмосфери та зміни повітряних мас.