Україну накриють дощі, град і шквали: прогноз на неділю 26 квітня

В Україні у неділю, 26 квітня, очікується різке погіршення погодних умов із грозами, градом та шквальним вітром. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у більшості регіонів, зокрема на півдні, у центрі, а також у Харківській і Сумській областях.

Окрім опадів і сильного вітру, на 26 квітня прогнозується похолодання, нічні заморозки та навіть мокрий сніг у деяких частинах країни, повідомили Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко. Синоптики оголосили попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

"Вдень 26 квітня у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с; вдень 26 та 27 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — зазначили в Укргодрометцентрі.

Погода на 26 квітня

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, однак у західних областях вдень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–7 градусів тепла. Водночас у більшості регіонів, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3 градуси. На сході країни та в Сумській області заморозки можливі і в повітрі.

Синоптик Наталка Діденко також попередила про зміну погодних умов.

"Завтра, в неділю, в більшості областей України — зміна погоди! Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом. Південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода", — написала Діденко

Окремо вона звернула увагу на погодні умови в столиці.

"У Києві 26-го квітня дощ, можливо з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря, сильний вітер!", — зазначила вона.

