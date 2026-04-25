Украину накроют дожди, град и шквалы: прогноз на воскресенье 26 апреля

В Украине в воскресенье, 26 апреля, ожидается резкое ухудшение погодных условий с грозами, градом и шквальным ветром. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в большинстве регионов, в частности на юге, в центре, а также в Харьковской и Сумской областях.

Кроме осадков и сильного ветра, на 26 апреля прогнозируется похолодание, ночные заморозки и даже мокрый снег в некоторых частях страны, сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко. Синоптики объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"Днем 26 апреля в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с; днем 26 и 27 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — отметили в Укргодрометцентре.

Погода на 26 апреля

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, однако в западных областях днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. В то же время в большинстве регионов, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса. На востоке страны и в Сумской области заморозки возможны и в воздухе.

Синоптик Наталья Диденко также предупредила об изменении погодных условий.

"Завтра, в воскресенье, в большинстве областей Украины — изменение погоды! Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом. Юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода", — написала Диденко

Отдельно она обратила внимание на погодные условия в столице.

"В Киеве 26-го апреля дождь, возможно с мокрым снегом вечером, снижение температуры воздуха, сильный ветер!", — отметила она.

