Ведущий "Миколиної погоди" удивил размером своей пенсии (фото)

Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко рассказал, как изменилась его пенсия с началом полномасштабной войны. По его словам, выплаты сократились почти вдвое из-за инфляции.

До 2022 года пенсия Луценко приближалась к максимальной и составляла около 25-26 тысяч гривен. Однако после начала войны экономическая ситуация существенно повлияла на доходы, и, как он отметил в интервью "РБК-Украина Life", ее размер фактически "усох наполовину".

"Пенсия у меня наполовину усохла. Инфляция. Я в 2014 году шел на пенсию — очень у меня неплохая пенсия была. Ближе к максимуму, примерно 25-26 тысяч гривен", — поделился ведущий.

Ведущий Николай Луценко Фото: YouTube

Несмотря на это, Луценко подчеркивает, что нынешние трудности являются общими для всех украинцев. Он также отметил, что в условиях войны важно, что государство продолжает выплачивать пенсии и проводит их индексацию.

Відео дня

"Это объективно. У всех так. Это просто состояние нашей экономики, особенно сейчас. Вообще в такое время, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают — это тоже я понимаю, что не так просто", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

76-летний Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия.

Известный режиссер раскрыл гонорары самых популярных актеров Украины. По его словам, исполнители ключевых ролей могут получать за одну смену от 10 тысяч до 40 тысяч.

Кроме того, украинские артисты устанавливают высокие цены за частные выступления, и некоторые гонорары достигают более миллиона гривен.