Ведущий "Миколиної погоди" удивил размером своей пенсии (фото)

пенсия ведущего
Ведущий Николай Луценко | Фото: Facebook

Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко рассказал, как изменилась его пенсия с началом полномасштабной войны. По его словам, выплаты сократились почти вдвое из-за инфляции.

До 2022 года пенсия Луценко приближалась к максимальной и составляла около 25-26 тысяч гривен. Однако после начала войны экономическая ситуация существенно повлияла на доходы, и, как он отметил в интервью "РБК-Украина Life", ее размер фактически "усох наполовину".

"Пенсия у меня наполовину усохла. Инфляция. Я в 2014 году шел на пенсию — очень у меня неплохая пенсия была. Ближе к максимуму, примерно 25-26 тысяч гривен", — поделился ведущий.

Ведущий Николай Луценко
Фото: YouTube

Несмотря на это, Луценко подчеркивает, что нынешние трудности являются общими для всех украинцев. Он также отметил, что в условиях войны важно, что государство продолжает выплачивать пенсии и проводит их индексацию.

"Это объективно. У всех так. Это просто состояние нашей экономики, особенно сейчас. Вообще в такое время, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают — это тоже я понимаю, что не так просто", — добавил он.

