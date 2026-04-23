Тысячи долларов за день: известный режиссер раскрыл гонорары самых популярных актеров Украины

Популярные украинские актеры, которые исполняют ключевые роли в кино, могут зарабатывать немалые гонорары за каждый съемочный день, рассказал режиссер Алексей Комаровский.

По его словам, размер ставки зависит от статуса актера, а также от того, насколько масштабным является проект. Об этом режиссер и продюсер Алексей Комаровский рассказал в интервью Ксении Щербач.

По его словам, исполнители ключевых ролей могут получать за одну смену от 10 тысяч до 40 тысяч.

"Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Мы говорим сейчас не об "эпизодниках" и не об актерах массовых сцен", — пояснил Комаровский.

Однако он также отмечает, что это даже не верхний предел возможного заработка украинских актеров. Крупнейшие звезды украинского кинематографа могут зарабатывать еще больше — до двух тысяч долларов за съемочный день.

Відео дня

"У нас есть такие актеры в наше время. Я не буду называть, кто они", — намекнул продюсер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актер Александр Рудинский присоединился к актерскому составу нового фильма от Netflix по культовому аниме Gundam. В ленте он сыграет вместе с известными голливудскими актерами, в частности с Сидни Суини и Джейсоном Айзексом.

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, почему разорвала 18-летнюю дружбу с другой актрисой, которой приписывают роман с Цимбалюком.

Кроме того, мы писали, что происходило за кулисами "Холостяка" и сколько заработал Цимбалюк.