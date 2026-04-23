Тисячі доларів за день: відомий режисер розкрив гонорари найпопулярніших акторів України

Популярні українські актори, які виконують ключові ролі в кіно, можуть заробляти чималі гонорари за кожен знімальний день, розповів режисер Олексій Комаровський.

За його словами, розмір ставки залежить від статусу актора, а також від того, наскільки масштабним є проєкт. Про це режисер та продюсер Олексій Комаровський розповів у інтерв'ю Ксенії Щербач.

За його словами, виконавці ключових ролей можуть отримувти за одну зміну від 10 тисяч до 40 тисяч.

"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Ми говоримо зараз не про "епізодників" і не про акторів масових сцен", — пояснив Комаровський.

Однак він також наголошує, що це навіть не верхня межа можливого заробітку українських акторів. Найбільші зірки українського кінематографу можуть заробляти ще більше — до двох тисяч доларів за знімальний день.

"У нас є такі актори в наш час. Я не буду називати, хто вони", — натякнув продюсер.

