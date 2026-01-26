Денисенко розповіла, чому розірвала 18-річну дружбу з акторкою, якій приписують роман з Цимбалюком

Українська акторка Наталка Денисенко вперше публічно прокоментувала розрив спілкування з кумою та колегою Оленою Світлицькою. Після 18 років дружби їхні стосунки фактично припинилися.

Зірки були знайомі та товаришували протягом багатьох років, однак нині не підтримують контакту. Наталка Денисенко підтвердила, що наразі не готова повертатися до близького спілкування, хоча допускає, що з часом напруга може зменшитися. Про це зірка розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

"Ми не спілкуємося. Думаю, після всього що я отримала від неї, то не буду з нею спілкуватися так близько. Можливо, те, що ми побили горщики, згодом зміниться й будуть більш м’які стосунки, але зараз я поки не маю бажання спілкуватися", — сказала Денисенко.

Водночас акторка наголосила, що не збирається публічно розкривати деталі конфлікту, адже вважає їх надто особистими. Вона лише окреслила загальний характер непорозуміння.

"Не можу розкривати все. Це особисте. В цій ситуації багато таємниць. Єдине, що можу сказати — ревнощі й заздрощі", — пояснила артистка.

У соцмережах тим часом обговорюють можливу роль у конфлікті актора Тараса Цимбалюка, з яким обидві акторки давно товаришують. Олені Світлицькій також приписують роман з актором, однак Наталка Денисенко запевнила, що її спілкування з Тарасом не пов’язане з розривом стосунків із колегою.

"Тарасік — це мій найкращий друг і він завжди залишиться ним. Я брала безпосередню участь в його житті та бачила багато дівчат, прихильниць, тому моє ставлення до нього не зміниться, не дивлячись з ким він буде одружуватися чи спілкуватися", — додала акторка.

