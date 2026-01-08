Ксенія Мішина прокоментувала сварку з Наталкою Денисенко: що відомо

Українська акторка Ксенія Мішина прокоментувала публічний конлфікт зі своєю колегою Наталкою Денисенко. Остання у 2025-му розлучилася з Андрієм Федінчиком та закрутила роман з бізнесменом Юрієм Савранським.

В інтерв'ю BLIK.ua зірка шоу "Холостячка" розповіла про виставу "Все можливо", у якій грає з Федінчиком. Мішина наголосила, що актор, який пройшов через війну, складну операцію та розлучення, пережив дуже складний період.

Мішина про сварку з Денисенко

"Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%", — зазначила Ксенія.

На питання, чи хоче акторка щось сказати Денисенко, вона відповіла, що цей скандал її більше не цікавить.

"Я вже все сказала. Мені це нецікаво", — наголосила Мішина.

Наталка Денисенко та Ксенія Мішина Фото: соцмережі

Сварка Денисенко та Мішиної

Ксенія дорікнула колишній подрузі в брехні після її інтервʼю Єфросиніній та попросила вибачення у Федінчика, що "всі все знали, але до останнього приховували" це.

"Я намагалася з нею звʼязатися, але вона не виходить на звʼязок. Я розумію, чому з Ксюшею вийшла така ситуація. Тому що, коли ми з Андрієм вже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані. Це до того, що я казала, що він мене ображав. Ксюша репетирувала з ним виставу дуже довгий час. І я розумію, чого вона так написала, тому що вона бачила Андрія в певному стані", — відповіла згодом Наталка.

Акторка зазначила, що її колега "має право на будь-який коментар".

