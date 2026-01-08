Ксения Мишина прокомментировала ссору с Натальей Денисенко: что известно

Украинская актриса Ксения Мишина прокомментировала публичный конлфикт со своей коллегой Натальей Денисенко. Последняя в 2025-м развелась с Андреем Фединчиком и закрутила роман с бизнесменом Юрием Савранским.

В интервью BLIK.ua звезда шоу "Холостячка" рассказала о спектакле "Все возможно", в котором играет с Фединчиком. Мишина отметила, что актер, который прошел через войну, сложную операцию и развод, пережил очень сложный период.

Мишина о ссоре с Денисенко

"Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%", — отметила Ксения.

На вопрос, хочет ли актриса что-то сказать Денисенко, она ответила, что этот скандал ее больше не интересует.

"Я уже все сказала. Мне это неинтересно", — подчеркнула Мишина.

Наталка Денисенко и Ксения Мишина Фото: соцсети

Ссора Денисенко и Мишиной

Ксения упрекнула бывшую подругу во лжи после ее интервью Ефросининой и попросила прощения у Фединчика, что "все все знали, но до последнего скрывали" это.

"Я пыталась с ней связаться, но она не выходит на связь. Я понимаю, почему с Ксюшей получилась такая ситуация. Потому что, когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие. Это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял. Ксюша репетировала с ним спектакль очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии", — ответила впоследствии Наталка.

Актриса отметила, что ее коллега "имеет право на любой комментарий".

