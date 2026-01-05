Бойфренд Наталки Денисенко публично обратился к ней: актриса ответила (видео)

Бизнесмен и манекенщик Юрий Савранский поделился своими мыслями об отношениях с актрисой Натальей Денисенко, роман с которой стал публичным совсем недавно.

Избранник звезды экрана показал трогательное видео с любимой, снятое во время новогодних праздников. Ролик Юрий выложил в Instagram.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Юрий Савранский обратился к Наталье Денисенко

Савранский отметил, что в этом году хочет стать лучше, спокойнее и честнее. Он назвал 5 вещей, которые хочет сделать в 2026.

Бизнесмен хочет быть рядом с Натальей Денисенко "не только, когда все хорошо", не исчезать и ничего не откладывать на потом, а также держать слово даже тогда, когда кажется, что это мелочь, ведь "доверие строится не из больших жестов, а из постоянства".

"Находить время. Не "когда получится", а специально. Без телефона, без фона, без спешки. Несколько часов настоящего внимания значат больше, чем целый день рядом. Давать поддержку, а не контроль. Ее идеи, рост, выбор — это не угроза. Это часть женщины, которую ты выбрал", — написал Савранский.

"Потому что от твоего состояния зависит все, что между вами. Без громких обещаний. Без показухи", — добавил манекенщик.

А актриса уже отреагировала в комментариях: "Ого. Этот пост стоит сохранить. Любимый".

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

