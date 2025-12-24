Денисенко отреагировала на интервью Фединчика, который обвинил ее в измене

Украинская актриса Наталья Денисенко отреагировала на интервью своего бывшего мужа, актера и воина Андрея Фединчика. Во время разговора с Алиной Доротюк он впервые публично заявил о ее измене.

В своем Instagram Денисенко похвалила разбор этого интервью от психолога, которая пришла к выводу, что звездные экс-супруги "оказались слишком разными и только спустя 10 лет понятно, что их пути расходятся".

Денисенко отреагировала на интервью Фединчика

"Возможно, если бы они обратили внимание на громкие ссоры и повторяющиеся конфликты раньше, все могло бы завершиться иначе", — написала психолог.

Актриса отметила, что также обязательно прокомментирует заявления Фединчика от себя лично, "когда будет возможность".

"Красивая точка в истории. Надеюсь, теперь все станет понятно, и неадекватный хейт сойдет на нет", — написала Наталья.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Актерская пара была вместе более 10 лет. В свое время актер бросил первую жену Викторию, когда влюбился в Наталку на съемках. За этот период у пары родился сын Андрей.

В 2022 году Фединчик добровольно пошел защищать Украину.

В начале 2024 года начали ходить слухи о разводе пары, что подтвердилось весной. В мае актеры официально развелись.

Впоследствии Наталка дала интервью Маше Ефросининой, в котором жаловалась на жизнь без мужа, который был на фронте, и его чрезмерную эмоциональность. Впоследствии свое слово сказал и Андрей. Он отметил, что еще во время их брака актриса начала встречаться с бизснеменом Юрием Савранским, роман с которым они уже официально подтвердили.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

