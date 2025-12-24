Денисенко відреагувала на інтерв'ю Федінчика, який звинуватив її в зраді

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на інтерв'ю свого колишнього чоловіка, актора та воїна Андрія Федінчика. Під час розмови з Аліною Доротюк він уперше публічно заявив про її зради.

У своєму Instagram Денисенко похвалила розбір цього інтерв'ю від психологині, яка дійшла висновку, що зіркове експодружжя "виявилося занадто різним і тільки через 10 років зрозуміло, що їхні шляхи розходяться".

Денисенко відреагувала на інтервʼю Федінчика

"Можливо, якби вони звернули увагу на гучні сварки і повторювані конфлікти раніше, все могло б завершитися інакше", — написала психологиня.

Акторка зазначила, що також обов'язково прокоментує заяви Федінчика від себе особисто, "коли буде можливість".

"Красива крапка в історії. Сподіваюся, тепер усе стане зрозуміло, і неадекватний хейт зійде нанівець", — написала Наталка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Акторська пара була разом понад 10 років. Свого часу актор кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку на зйомках. За цей період у пари народився син Андрійко.

Відео дня

У 2022 році Федінчик добровільно пішов захищати Україну.

На початку 2024 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося навесні. У травні актори офіційно розлучилися.

Згодом Наталка дала інтервʼю Маші Єфросиніній, у якому скаржилася на життя без чоловіка, який був на фронті, та його надмірну емоційність. Згодом своє слово сказав і Андрій. Він зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з бізснеменом Юрієм Савранським, роман з яким вони вже офіційно підтвердили.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

