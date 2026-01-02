Наталка Денисенко встретила Новый год с Юрием Савранским и своим сыном (фото)

Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как встретила Новый 2026 год с бойфрендом-манекенщиком Юрием Савранским. К паре присоединился также сын звезды экрана Андрей.

В своем Instagram бывшая жена Андрея Фединчика обнародовала кадры с отдыха на природе. Юрий и Наташа арендовали домик за городом в лесу, где встретили Новый год.

"Как я хотела такой Новый год", — подписала фото с сыном актриса.

Сын Наталки Денисенко

Впоследствии звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" показала, как они проводят время вместе с возлюбленным на природе. Манекенщик кружил на руках избранницу.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Также Юрий готовил шашлык без шампуров и мангала.

Юрий Савранский

Развод Денисенко и Фединчика

Актерская пара была вместе более 10 лет. В свое время актер бросил первую жену Викторию, когда влюбился в Наталку на съемках. За этот период у пары родился сын Андрей. В 2022 году Фединчик добровольно пошел защищать Украину.

А в мае 2025 года актеры официально развелись.

Недавно Наталья дала интервью Маше Ефросининой, в котором жаловалась на жизнь без мужа, который был на фронте, и его чрезмерную эмоциональность. Впоследствии Андрей отметил, что еще во время их брака актриса начала встречаться с бизснеменом Юрием Савранским.

