Наталка Денисенко зустріла Новий рік з Юрієм Савранським та своїм сином (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як зустріла Новий 2026 рік з бойфрендом-манекенником Юрієм Савранським. До пари приєднався також син зірки екрану Андрій.

У своєму Instagram колишня дружина Андрія Федінчика оприлюднила кадри з відпочинку на природі. Юрій та Наталка орендували будиночок за містом у лісі, де зустріли Новий рік.

"Як я хотіла такий Новий рік", — підписала фото із сином акторка.

Син Наталки Денисенко Фото: Instagram

Згодом зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" показала, як вони проводять час разом з коханим на природі. Манекенник кружляв на руках обраницю.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Також Юрій готував шашлик без шампурів та мангалу.

Юрій Савранський Фото: Instagram

Розлучення Денисенко та Федінчика

Акторська пара була разом понад 10 років. Свого часу актор кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку на зйомках. За цей період у пари народився син Андрійко. У 2022 році Федінчик добровільно пішов захищати Україну.

А у травні 2025 актори офіційно розлучилися.

Згодом Наталка дала інтервʼю Маші Єфросиніній, у якому скаржилася на життя без чоловіка, який був на фронті, та його надмірну емоційність. Згодом Андрій зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з бізснеменом Юрієм Савранським.

