Наталка Денисенко зустріла Новий рік з Юрієм Савранським та своїм сином (фото)
Українська акторка Наталка Денисенко показала, як зустріла Новий 2026 рік з бойфрендом-манекенником Юрієм Савранським. До пари приєднався також син зірки екрану Андрій.
У своєму Instagram колишня дружина Андрія Федінчика оприлюднила кадри з відпочинку на природі. Юрій та Наталка орендували будиночок за містом у лісі, де зустріли Новий рік.
"Як я хотіла такий Новий рік", — підписала фото із сином акторка.
Згодом зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" показала, як вони проводять час разом з коханим на природі. Манекенник кружляв на руках обраницю.
Також Юрій готував шашлик без шампурів та мангалу.
Розлучення Денисенко та Федінчика
Акторська пара була разом понад 10 років. Свого часу актор кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку на зйомках. За цей період у пари народився син Андрійко. У 2022 році Федінчик добровільно пішов захищати Україну.
А у травні 2025 актори офіційно розлучилися.
Згодом Наталка дала інтервʼю Маші Єфросиніній, у якому скаржилася на життя без чоловіка, який був на фронті, та його надмірну емоційність. Згодом Андрій зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з бізснеменом Юрієм Савранським.
