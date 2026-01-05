Бойфренд Наталки Денисенко публічно звернувся до неї: акторка відповіла (відео)

Бізнесмен та манекенник Юрій Савранський поділився своїми думками про стосунки з акторкою Наталкою Денисенко, роман з якою став публічним зовсім нещодавно.

Обранець зірки екрану показав зворушливе відео з коханою, зняте під час новорічних свят. Ролик Юрій виклав в Instagram.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Юрій Савранський звернувся до Наталки Денисенко

Савранський наголосив, що в цьому році хоче стати кращим, спокійнішим та чеснішим. Він назвав 5 речей, які хоче зробити у 2026.

Бізнесмен хоче бути поруч з Наталкою Денисенко "не тільки, коли все добре", не зникати й нічого не відкладати на потім, а також тримати слово навіть тоді, коли здається, що це дрібниця, адже "довіра будується не з великих жестів, а з постійності".

"Знаходити час. Не "коли вийде", а спеціально. Без телефону, без фону, без поспіху. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Її ідеї, ріст, вибір — це не загроза. Це частина жінки, яку ти обрав", – написав Савранський.

"Бо від твого стану залежить усе, що між вами. Без гучних обіцянок. Без показухи", — додав манекенник.

А акторка вже відреагувала в коментарях: "Ого. Цей допис варто зберегти. Коханий".

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

