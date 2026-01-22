"Сама пережила таке": Денисенко звернулася до Олени Тополі після зливу її приватних відео

Українська акторка та блогерка Наталка Денисенко публічно підтримала співачку Олену Тополю після зливу її приватних відео в мережу. Вона закликала суспільство припинити публічне цькування та бути людянішими у складний для країни час.

У своєму дописі в Instagram Денисенко зазначила, що нині всі перебувають у темному й емоційно важкому періоді, через що суспільство різко реагує на багато новин. За її словами, іноді люди не помічають, як "перетворюються на перевертнів, які здатні робити зло один одному".

Акторка наголосила, що їй боляче спостерігати за публічним хейтом і засудженням жінок за їхню жіночність, сексуальність і "гарячу природу". Вона прямо звернулася до Олени Тополі, підкресливши: "Хочу підтримати Олену Тополю, як жінка жінку".

Денисенко також зізналася, що добре розуміє почуття співачки, адже нещодавно сама пережила хвилю ненависті після того, як публічна любов обернулася хейтом. Вона закликала українців бути добрішими та уважнішими одне до одного.

"Я знаю, як це складно, коли публічна любов обертається ненавистю, бо не так давно сама пережила таку хвилю хейту! Хочу ще раз нагадати нам усім бути добрішими", — написала Наталка.

Наприкінці допису акторка підкреслила, що завжди виступатиме за жінок, свободу, незалежність і проявленість, а також нагадала, що лише підтримуючи одне одного пліч-о-пліч, можна залишатися людьми.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вночі 19 січня журналістам і відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення з лінками на приватні відео Олени Тополі. Цього ж дня артистка звернулася до поліції із заявою, а вже незабаром поліція затримала вимагача.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив слова підтримки і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Крім того, Олена Тополя прокоментувала чутки про начебто свої зради колишньому чоловіку.