"Сама пережила такое": Денисенко обратилась к Елене Тополе после слива ее приватных видео

Украинская актриса и блогер Наталья Денисенко публично поддержала певицу Елену Тополю после слива ее частных видео в сеть. Она призвала общество прекратить публичную травлю и быть более человечными в сложное для страны время.

В своей заметке в Instagram Денисенко отметила, что сейчас все находятся в темном и эмоционально тяжелом периоде, из-за чего общество резко реагирует на многие новости. По ее словам, иногда люди не замечают, как "превращаются в оборотней, которые способны делать зло друг другу".

Актриса подчеркнула, что ей больно наблюдать за публичным хейтом и осуждением женщин за их женственность, сексуальность и "горячую природу". Она прямо обратилась к Елене Тополе, подчеркнув: "Хочу поддержать Елену Тополю, как женщина женщину женщину".

Денисенко также призналась, что хорошо понимает чувства певицы, ведь недавно сама пережила волну ненависти после того, как публичная любовь обернулась хейтом. Она призвала украинцев быть добрее и внимательнее друг к другу.

"Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что не так давно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее", — написала Наталья.

В конце сообщения актриса подчеркнула, что всегда будет выступать за женщин, свободу, независимость и проявленность, а также напомнила, что только поддерживая друг друга бок о бок, можно оставаться людьми.

Что предшествовало

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ночью 19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с линками на приватные видео Елены Тополи. В этот же день артистка обратилась в полицию с заявлением, а уже вскоре полиция задержала вымогателя.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Кроме того, Елена Тополя прокомментировала слухи о якобы своих изменах бывшему мужу.