Елена Тополя ответила на упреки об изменах и знакомстве с парнем: "Имею право"

Украинская певица Елена Тополя прокомментировала слухи о якобы своих изменах бывшему мужу, фронтмену группы "Антитела" Тарасу Тополе. Она отметила, что ее знакомство с парнем, который распространил частное видео, произошло после разрыва.

В Instagram 21 января артистка записала разговорное видео, в котором отметила, что виновники понесут ответственность за свои поступки.

Елена Тополя прокомментировала слухи об изменах

Артистка предупредила СМИ, которые распространяют информацию, что она якобы в течение нескольких месяцев изменяла Тарасу Тополе, с которым была в браке 12 лет и объявила о разводе 1 декабря.

"Так вот, это — недостоверная информация. И все СМИ зафиксированы, на всех будет написано заявление, если вы сейчас не прекратите и не поудаляете этот идиотизм. Это во-первых. Зафиксированы все, кто сливал видео, подписывал, играл этим, кому было весело. Так же все зафиксированы, до всех дойдем", — пригрозила певица.

В частности, Елена отметила, что познакомилась с парнем, который "слил" личное видео и требовал 75 тысяч долларов, через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака.

Знаменитость отметила, что то, что с ней произошло, является уголовным правонарушением, и виновные должны нести ответственность по закону.

"Просто думайте сами, кому же так интересно продолжать распространять неверную информацию обо мне и делать из меня изменщицу. Это ваши фантазии по поводу всего, пожалуйста. Но ваши фантазии меня не касаются и не интересуют. Как и моя личная жизнь должна остаться моей личной жизнью по закону, по моему праву. Я ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и считаю, что абсолютно имею право на свою личную жизнь", — резюмировала Елена.

Реакция сети

В комментариях поклонники артистки выразили ей свою поддержку:

"Какое кому дело, где была и что делала взрослая, зрелая, свободная женщина?".

"Успехов в борьбе! Поддержка максимальная".

"Поддерживаю то, что касается личной жизни, не касается других!!! Я с вами!!!".

"Лена, поддерживаю. Личная жизнь — на то она и личная, а копаться в чужом белье, это дно. Искренне обнимаю !!!! Понимаю вас, потому что сама испытала подобные моменты и шантаж, но также не оставила это просто так, и злоумышленники были наказаны".

