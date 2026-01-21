Олена Тополя відповіла на закиди про зради та знайомство з хлопцем: "Маю право"
Українська співачка Олена Тополя прокоментувала чутки про начебто свої зради колишньому чоловіку, фронтмену гурту "Антитіла" Тарасу Тополі. Вона наголосила, що її знайомство з хлопцем, який розповсюдив приватне відео, сталося після розриву.
В Instagram 21 січня артистка записала розмовне відео, у якому наголосила, що винуватці понесуть відповідальність за свої вчинки.
Олена Тополя прокоментувала чутки про зради
Артистка попередила ЗМІ, які розповсюджують інформацію, що вона начебто протягом декількох місяців зраджувала Тараса Тополю, з яким була у шлюбі 12 років та оголосила про розлучення 1 грудня.
"Так от, це — недостовірна інформація. І всі ЗМІ зафіксовані, на всіх буде написана заява, якщо ви зараз не припините і не повидаляєте цей ідіотизм. Це по-перше. Зафіксовані всі, хто зливав відео, підписував, грався цим, кому було весело. Так само всі зафіксовані, до всіх дійдемо", — пригрозила співачка.
Зокрема, Олена наголосила, що познайомилася з хлопцем, який "злив" приватне відео та вимагав 75 тисяч доларів, через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу.
Знаменитість зазначила, що те, що з нею сталося, є кримінальним правопорушенням, і винні мають нести відповідальність згідно із законом.
"Просто думайте самі, кому ж так цікаво продовжувати розповсюджувати невірну інформацію про мене і робити з мене зрадницю. Це ваші фантазії з приводу всього, будь ласка. Але ваші фантазії мене не стосуються і не цікавлять. Як і моє особисте життя має залишитись моїм особистим життям по закону, по моєму праву. Я нічого не порушувала, нічого поганого не зробила і вважаю, що абсолютно маю право на своє особисте життя", — резюмувала Олена.
Реакція мережі
У коментарях прихильники артистки висловили їй свою підтримку:
- "Яке кому діло, де була і що робила доросла, зріла, вільна жінка??".
- "Успіхів у боротьбі! Підтримка максимальна".
- "Підтримую те, що стосується особистого життя, не стосується інших!! Я з вами!!".
- "Олено, підтримую. Особисте життя — на те воно і особисте, а копирсатися у чужій білизні, це дно. Щиро обіймаю!!!! Розумію вас, бо сама зазнала подібних моментів та шантажу, але також не залишила це просто так, і зловмисники були покарані".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на скандал навколо його колишньої дружини та став на її бік.
- Артистка зізналася, що після оприлюднення особистих відео пережила сильний страх і сором, однак вирішила не мовчати.
Серед тих, хто публічно підтримав Олену Тополю — Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай та інші.