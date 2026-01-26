Денисенко рассказала, почему разорвала 18-летнюю дружбу с актрисой, которой приписывают роман с Цымбалюком

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые публично прокомментировала разрыв общения с кумой и коллегой Еленой Светлицкой. После 18 лет дружбы их отношения фактически прекратились.

Звезды были знакомы и дружили в течение многих лет, однако сейчас не поддерживают контакта. Наталья Денисенко подтвердила, что пока не готова возвращаться к близкому общению, хотя допускает, что со временем напряжение может уменьшиться. Об этом звезда рассказала в комментарии "Люкс ФМ".

"Мы не общаемся. Думаю, после всего что я получила от нее, то не буду с ней общаться так близко. Возможно, то, что мы побили горшки, со временем изменится и будут более мягкие отношения, но сейчас я пока не имею желания общаться", — сказала Денисенко.

В то же время актриса подчеркнула, что не собирается публично раскрывать детали конфликта, ведь считает их слишком личными. Она лишь очертила общий характер недоразумения.

"Не могу раскрывать все. Это личное. В этой ситуации много тайн. Единственное, что могу сказать — ревность и зависть", — пояснила артистка.

В соцсетях тем временем обсуждают возможную роль в конфликте актера Тараса Цимбалюка, с которым обе актрисы давно дружат. Елене Светлицкой также приписывают роман с актером, однако Наталка Денисенко заверила, что ее общение с Тарасом не связано с разрывом отношений с коллегой.

"Тарасик — это мой лучший друг и он всегда останется им. Я принимала непосредственное участие в его жизни и видела много девушек, поклонниц, поэтому мое отношение к нему не изменится, несмотря на то, с кем он будет жениться или общаться", — добавила актриса.

