Денисенко отреагировала на обвинения Фединчика в изменах: "Мы созвонились"

Украинская актриса и звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталья Денисенко в очередной раз заявила, что не имела отношений с Юрием Савранским, когда состояла в браке с актером-военным Андреем Фединчиком.

В мини-интервью проекту "Утро в большом городе" артистка сказала, что "нормально" отреагировала на интервью бывшего мужа, в котором актер публично обвинил ее в измене.

Наталка Денисенко о разводе с Фединчиком

Денисенко заверила, что у нее не было отношений с бизнесменом до развода. Более того, после интервью Фединчика Наталья вышла с ним на связь.

"Мы даже после этого созвонились, и я спросила: "Андрей, ну, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?". Он говорит: "Ну, у тебя же были такие близкие душевные отношения, общение близкое". Я говорю: "Ну, это же были не интимные отношения", а он говорит: "А я об интимных отношениях ничего не говорил", — вспомнила актриса.

Интересно, что на премьере фильма "Ну мам" Денисенко была с Савранским. Актриса призналась, что ее избранник любит публику.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

Развод Денисенко и Фединчика

Пара была вместе более 10 лет. В свое время актер бросил первую жену Викторию, когда влюбился в Наташу на съемках. За этот период у них родился сын Андрей.

В 2022 году Фединчик добровольно ушел на войну. В начале 2025 года начали ходить слухи о разводе пары, что подтвердилось весной. В мае они уже официально развелись.

Впоследствии Денисенко дала интервью, в котором жаловалась на жизнь без мужа и его чрезмерную эмоциональность. Впоследствии Андрей отметил, что еще во время их брака актриса начала встречаться с Юрием Савранским.

Денисенко и Фединчик Фото: Наталья Денисенко/ Instagram

