Денисенко відреагувала на звинувачення Федінчика у зрадах: "Ми зідзвонились"
Українська акторка та зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Наталія Денисенко вкотре заявила, що не мала стосунків з Юрієм Савранським, коли перебувала у шлюбі з актором-військовим Андрієм Федінчиком.
У мініінтервʼю проєкту "Ранок у великому місті" артистка сказала, що "нормально" відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка, у якому актор публічно звинуватив її у зраді.
Наталка Денисенко про розлучення з Федінчиком
Денисенко запевнила, що в неї не було стосунків з бізнесменом до розлучення. Ба більше, після інтервʼю Федінчика Наталка вийшла з ним на звʼязок.
"Ми навіть після цього зідзвонились, і я спитала: "Андрію, ну, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?". Він каже: "Ну, у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, спілкування близьке". Я кажу: "Ну, це ж були не інтимні стосунки", а він каже: "А я про інтимні стосунки нічого не казав", — пригадала акторка.
Цікаво, що на премʼєрі фільму "Ну мам" Денисенко була із Савранським. Акторка зізналася, що її обранець любить публіку.
Розлучення Денисенко та Федінчика
Пара була разом понад 10 років. Свого часу актор кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку на зйомках. За цей період у них народився син Андрій.
У 2022 році Федінчик добровільно пішов на війну. На початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося навесні. У травні вони вже офіційно розлучилися.
Згодом Денисенко дала інтервʼю, у якому скаржилася на життя без чоловіка та його надмірну емоційність. Згодом Андрій зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з Юрієм Савранським.
