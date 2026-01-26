Денисенко відреагувала на звинувачення Федінчика у зрадах: "Ми зідзвонились"

Українська акторка та зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Наталія Денисенко вкотре заявила, що не мала стосунків з Юрієм Савранським, коли перебувала у шлюбі з актором-військовим Андрієм Федінчиком.

У мініінтервʼю проєкту "Ранок у великому місті" артистка сказала, що "нормально" відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка, у якому актор публічно звинуватив її у зраді.

Наталка Денисенко про розлучення з Федінчиком

Денисенко запевнила, що в неї не було стосунків з бізнесменом до розлучення. Ба більше, після інтервʼю Федінчика Наталка вийшла з ним на звʼязок.

"Ми навіть після цього зідзвонились, і я спитала: "Андрію, ну, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?". Він каже: "Ну, у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, спілкування близьке". Я кажу: "Ну, це ж були не інтимні стосунки", а він каже: "А я про інтимні стосунки нічого не казав", — пригадала акторка.

Цікаво, що на премʼєрі фільму "Ну мам" Денисенко була із Савранським. Акторка зізналася, що її обранець любить публіку.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Розлучення Денисенко та Федінчика

Пара була разом понад 10 років. Свого часу актор кинув першу дружину Вікторію, коли закохався в Наталку на зйомках. За цей період у них народився син Андрій.

У 2022 році Федінчик добровільно пішов на війну. На початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося навесні. У травні вони вже офіційно розлучилися.

Згодом Денисенко дала інтервʼю, у якому скаржилася на життя без чоловіка та його надмірну емоційність. Згодом Андрій зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з Юрієм Савранським.

Денисенко та Федінчик Фото: Наталка Денисенко/ Instagram

