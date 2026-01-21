"А что на это говорит Светка?": Цимбалюк со Светлицкой разорвали сеть новым видео

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая снова оказались в центре внимания из-за совместного отдыха. Новые публикации в соцсетях лишь усилили слухи о возможных романтических отношениях между артистами.

На этот раз инициатором стала Елена Светлицкая, которая поделилась видео в Instagram. На кадрах актеры вместе проводят время в Карпатах: катаются на снегу, шутят и позируют в лыжных костюмах, демонстрируя легкую и непринужденную атмосферу. При этом ни Цимбалюк, ни Светлицкая не комментируют, что именно связывает их за кадром.

Реакции людей

Опубликованный ролик не остался без реакции подписчиков Тараса Цимбалюка. В комментариях появилось немало шуток, в частности от зрителей 14 сезона шоу "Холостяк", в котором актер был главным героем. Фолловеры вспомнили и его тесную дружбу с Натальей Денисенко, а также иронично напомнили слова Цимбалюка о том, что она вместе с Еленой может приехать к нему без предупреждения, чтобы "пересадить вазоны".

Личная жизнь Тараса Цымбалюка

Актер дважды был женат. Первый брак у Тараса был с его одногруппницей. Во второй раз Тарас Цимбалюк был женат на стилистке Тине Антоненко. Об их отношениях стало известно в декабре 2019 года. Пара поженилась через три года после начала отношений. Предложение актер сделал в прямом эфире танцевального шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Но уже через год после свадьбы пара также рассталась.

Цимбалюк более двух лет также был в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он даже сделал ей предложение, но до свадьбы дело не дошло. В частности, в сети подозревали, что их отношения так и не закончились, даже во время съемок 14 сезона "Холостяка".

