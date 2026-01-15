"Это все была игра": финалистка "Холостяка" раскрыла правду об отношениях с Цимбалюком

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк 14" Ирина Пономаренко рассказала, как прошло ее расставание с Тарасом Цимбалюком и последние дни на проекте.

Финалистка раскрыла Славе Демину неизвестные факты из закулисья "Холостяка". В частности, ведущий спросил, эмоционально ли она сейчас зависима от Тараса.

Ирина Пономаренко об общении с Цимбалюком

"Это был период моей жизни. Мы в тот период моей жизни конкретно поставили точку. Он меня не выбрал, когда я его выбирала. До свидания. Все завершилось тогда", — подчеркнула девушка.

Интересно, что после проекта актер написал Ире и спросил, как у нее дела. К тому же, Тарас предложил сделать совместный пост в Instagram.

"Я благодарна, что все произошло именно так. Я не знаю, как комментировать (его интервью Еве Коршик, — Ред.). Тарас почему-то выбрал вот так вести себя, вот так это все комментировать. Я не знаю, что у него в голове происходит", — сказала Пономаренко.

Ирина Пономаренко и Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

О последних днях на проекте

Ирочка поделилась, что ей было сложно находиться в условиях шоу из-за постоянных ссор между другими участницами и ограничения связей с внешним миром. Особым испытанием для нее стали финальные дни съемок.

"В последний съемочный день мне просто уже было очень тяжело ждать, сидеть в отеле, ждать, пока все уйдут на свидание. Мы уже живем не в доме. Ты одна, редактор. И ты просто ждешь. Рисуешь раскраски. Или я купила кроссворд", — говорит Ирина.

Финалистка "Холостяка" также рассказала о том, на какой ноте рассталась с Тарасом. Она поняла, что Цимбалюк лишь разыгрывал чувства к ней.

"Он меня провожает. Мы уходим. В этот момент я понимаю, что, наверное, это все была игра с его стороны. У меня такое было: "Хм, окей". Самое главное, что с моей стороны все было по-настоящему. Я действительно чувствовала это все реально. Да и от него чувствовала реальные эмоции, взаимодействие со мной", — говорит Пономаренко.

Сейчас девушка не имеет отношений и не ходит на свидания.

