"Це все була гра": фіналістка "Холостяка" розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк 14" Ірина Пономаренко розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком та останні дні на проєкті.

Фіналістка розкрила Славі Дьоміну невідомі факти із закулісся "Холостяка". Зокрема, ведучий запитав, чи вона зараз емоційно залежна від Тараса.

Ірина Пономаренко про спілкування з Цимбалюком

"Це був період мого життя. Ми в той період мого життя конкретно поставили крапку. Він мене не обрав, коли я його обирала. До побачення. Все завершилося тоді", — наголосила дівчина.

Цікаво, що після проєкту актор написав Ірі та запитав, як у неї справи. До того ж, Тарас запропонував зробити спільний пост в Instagram.

"Я вдячна, що все сталось саме так. Я не знаю, як коментувати (його інтервʼю Єві Коршик, — Ред.). Тарас чомусь обрав ось так поводити себе, ось так це все коментувати. Я не знаю, що в нього в голові відбувається", — сказала Пономаренко.

Ірина Пономаренко та Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Про останні дні на проєкті

Ірочка поділилася, що їй було складно перебувати в умовах шоу через постійні сварки між іншими учасницями та обмеження зв'язків із зовнішнім світом. Особливим випробуванням для неї стали фінальні дні зйомок.

"В останній знімальний день мені просто вже було дуже важко чекати, сидіти в готелі, чекати, поки всі підуть на побачення. Ми вже живемо не в домі. Ти сама, редактор. І ти просто чекаєш. Малюєш розмальовки. Або я купила кросворд", — каже Ірина.

Фіналістка "Холостяка" також розповіла про те, на якій ноті розлучилася з Тарасом. Вона зрозуміла, що Цимбалюк лише розігрував почуття до неї.

"Він мене проводжає. Ми йдем. В цей момент я розумію, що, напевно, це все була гра з його боку. В мене таке було: "Хм, окей". Найголовніше, що з мого боку все було по-справжньому. Я дійсно відчувала це все реально. Та і від нього відчувала реальні емоції, взаємодію зі мною", — каже Пономаренко.

Наразі дівчина не має стосунків та не ходить на побачення.

