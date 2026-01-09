"Я була незаймана": переможницю "Холостяка" збезчестили у школі
Переможниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Надін Головчук уперше розповіла, як пережила важкий період у підлітковому віці. Дівчину позбавили цноти проти її волі і тривалий час булили.
Модель з Хмельницького прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна. Обраниця Тараса Цимбалюка у фіналі проєкту заявила, що в 13-14 років її насильно позбавили цноти. А після цього цькували у школі.
Надін Головчук пережила насильство
"Я була незаймана. І цієї незайманості мене лишили, коли мене ґвалтували. І всі ці, зараз теперішні плітки, все це, що несеться, це все було на фоні цього, і якщо мене не може ніхто захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Всі оці слова, які пишуть що: "Ой, та хто її там булив?". Тільки я знаю, що я прожила біль, яку несла в собі", — розповіла переможниця реаліті.
За словами Головчук, це був ненабагато старший від неї кривдник, а історія швидко поширилася школою. Тим часом іінший хлопець, якому вона не подобалася, разом з друзями записав трек з її ім’ям та прізвищем і образливими словами. Ба більше, цей "трек" увімкнули в класі на її 16-й день народження.
"Я хочу, щоб кожен хлопець, який був до цього долучений, відчув на собі. Можливо, я не хочу, там, бажати зла, але це така штука. В кожного хлопця може народитись дівчинка, дочка. І щоб вони усвідомили це у своїй голові, і берегли ту дівчинку, і подумали про цю ситуацію. Подумали, наскільки вони паскудно вчинили", — зазначила модель.
