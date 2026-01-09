"Я была девственница": победительницу "Холостяка" обесчестили в школе

Победительница 14-го сезона шоу "Холостяк" Надин Головчук впервые рассказала, как пережила тяжелый период в подростковом возрасте. Девушку лишили девственности против ее воли и долгое время буллили.

Модель из Хмельницкого пришла на интервью к Славе Демину. Избранница Тараса Цимбалюка в финале проекта заявила, что в 13-14 лет ее насильно лишили девственности. А после этого травили в школе.

Надин Головчук пережила насилие

"Я была девственницей. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти, сейчас нынешние сплетни, все это, что несется, это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Все эти слова, которые пишут что: "Ой, да кто ее там был?". Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе", — рассказала победительница реалити.

По словам Головчук, это был ненамного старше ее обидчик, а история быстро распространилась по школе. Тем временем и другой парень, которому она не нравилась, вместе с друзьями записал трек с ее именем и фамилией и оскорбительными словами. Более того, этот "трек" включили в классе на ее 16-й день рождения.

"Я хочу, чтобы каждый парень, который был к этому приобщен, почувствовал на себе. Возможно, я не хочу, там, желать зла, но это такая штука. У каждого парня может родиться девочка, дочь. И чтобы они осознали это в своей голове, и берегли ту девочку, и подумали об этой ситуации. Подумали, насколько они паскудно поступили", — отметила модель.

