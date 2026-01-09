Победительница "Холостяка" рассказала правду об отношениях с Цимбалюком: "Было больно"

26-летняя модель Надин Головчук рассказала об отношениях с Тарасом Цимбалюком после победы на проекте "Холостяк-14". Оказалось, что актер действительно хотел построить историю в реальной жизни, но сам же и закончил ее.

Модель из Хмельницкого пришла на интервью к Славе Демину. По словам Надин, они с Тарасом редко виделись после съемок шоу.

Отношения Надин Головчук и Тараса Цимбалюка

К тому же, на пост-шоу Цимбалюк сказал, что, возможно, сделал бы другой выбор в финале.

"Мне это было на самом деле очень странно слышать. Я имею в виду именно его слова на счет того, что мы не виделись после проекта. Да, действительно было голосовое сообщение. Таким образом он закончил то, что между нами было. Я не люблю врать. То, что неслось в интернете. После проекта мы действительно сели поговорить", — говорит Надин.

Тогда модель сказала, что не хочет забирать свободу у Тараса, и, вероятно, он не стремится строить историю в реальной жизни. Тогда актер сказал, что действительно хочет попробовать отношения.

"Это было немного. До месяца времени", — говорит Надин.

До этого победительница "Холостяка-14" в один момент почувствовала, что "что-то не то".

"У нас действительно были переписки какие-то непонятные. Я просто перестала ему писать. Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, определенное какое-то событие, которое меня очень удивило. Я решила отойти. Мне этот опыт не нужен. Я ждала, чтобы мужчина взял на себя ответственность и проговорил мне это прямо", — отметила модель.

Тогда и Тарас записал голосовое сообщение.

"Сейчас я понимаю, что мне действительно было больно. Почему тогда ты пошел туда? И говорил то, что ты мне говорил?" — сказала победительница реалити.

По словам Надин, они не ссорились и разошлись тихо, однако сама девушка тяжело пережила разрыв.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук Фото: СТБ

Как относилась к свиданиям с другими девушками

Демин спросил, как Головчук реагировала на романтическое взаимодействие Тараса с другими участницами "Холостяка".

"Я же понимала это. Так как ты когда принимаешь с самого начала, знаешь все нюансы проекта, ты знаешь, на что ты идешь. Ты это уже принимаешь и знаешь, что такое будет. Если бы я не знала, я бы пришла и разочаровалась", — говорит победительница реалити.

Демин привел пример Насти Половинкиной, с которой на последнем свидании Тарас взаимодействовал очень близко.

"Так как нас осталось двое и мы уже жили отдельно. Я когда посмотрела финальную серию, я а**ела. Мне ее стало жалко и по-женски просто хотелось ее поддержать. Думала написать. Я была в такой же позиции, как и Настя", — считает Головчук.

Надин Головчук Фото: СТБ

В частности, Надин недавно пошла на актерский интенсив, где встретила мужчину, с которым ранее была в отношениях.

