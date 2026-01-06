Финалистка "Холостяка" слетела в кювет по дороге в Харьков (фото)
Финалистка 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина, которую в финале не выбрал главный герой шоу Тарас Цимбалюк, слетела в кювет по дороге в родной Харьков.
Девушка в начале 2026-го года отправилась навестить родных. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Анастасия Половинкина слетела в кювет
"Туда, где всегда ждут", — подписала участница "Холостяка-14" первое видео.
Через несколько часов Настя поделилась еще одним роликом, в котором сообщила об инциденте на заснеженной дороге.
"Да, наверное, лучше было ехать поездом, теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось", — написала Половинкина.
В частности, звезда экрана обратилась к подписчикам с призывом осторожнее вести себя на дороге.
"Те, кто едет сегодня в направлении Киев-Харьков, — осторожно. А мой стресс выровняют теперь варенечки у крестной", — призналась Настя.
Анастасия Половинкина — проектный менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека. За шаг до окончания "Холостяка" она получила отказ от Тараса Цимбалюка. Актер выбрал модель Надин Головчук, однако пара уже разошлась.
