Финалистка "Холостяка" слетела в кювет по дороге в Харьков (фото)

Финалистка 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина, которую в финале не выбрал главный герой шоу Тарас Цимбалюк, слетела в кювет по дороге в родной Харьков.

Девушка в начале 2026-го года отправилась навестить родных. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Анастасия Половинкина слетела в кювет

"Туда, где всегда ждут", — подписала участница "Холостяка-14" первое видео.

Через несколько часов Настя поделилась еще одним роликом, в котором сообщила об инциденте на заснеженной дороге.

"Да, наверное, лучше было ехать поездом, теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось", — написала Половинкина.

В частности, звезда экрана обратилась к подписчикам с призывом осторожнее вести себя на дороге.

"Те, кто едет сегодня в направлении Киев-Харьков, — осторожно. А мой стресс выровняют теперь варенечки у крестной", — призналась Настя.

Анастасия Половинкина — проектный менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека. За шаг до окончания "Холостяка" она получила отказ от Тараса Цимбалюка. Актер выбрал модель Надин Головчук, однако пара уже разошлась.

