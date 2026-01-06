Фіналістка "Холостяка" злетіла в кювет дорогою до Харкова (фото)

Фіналістка 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Половинкіна, яку у фіналі не обрав головний герой шоу Тарас Цимбалюк, злетіла в кювет дорогою до рідного Харкова.

Дівчина на початку 2026-го року вирушила відвідати рідних. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Анастасія Половинкіна злетіла в кювет

"Туди, де завжди чекають", — підписала учасниця "Холостяка-14" перше відео.

Через кілька годин Настя поділилася ще одним роликом, у якому повідомила про інцидент на засніженій дорозі.

"Так, напевно, краще було їхати потягом, тепер я знаю, що таке кювет. Не сподобалося", — написала Половинкіна.

Зокрема, зірка екрану звернулася до підписників із закликом обережніше поводитися на дорозі.

"Ті, хто їде сьогодні в напрямку Київ-Харків, — обережно. А мій стрес вирівняють тепер варенечки у хрещеної", — зізналася Настя.

Відео дня

Анастасія Половинкіна — проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку. За крок до закінчення "Холостяка" вона отримала відмову від Тараса Цимбалюка. Актор обрав модель Надін Головчук, проте пара вже розійшлася.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після фіналу 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк висловився про участь у проєкті. Його зізнання спричинили хвилю обурення серед учасниць реаліті та викликали гучний резонанс у соцмережах.

Переможниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Надін Головчук зізналася, як важко переживала період після проєкту.

Крім того, обраниця Тараса Цимбалюка в 14-му сезоні зізналася, що шкодує про свою перемогу.