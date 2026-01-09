Переможниця "Холостяка" розповіла правду про стосунки з Цимбалюком: "Було боляче"

26-річна модель Надін Головчук розповіла про стосунки з Тарасом Цимбалюком після перемоги на проєкті "Холостяк-14". Виявилося, що актор справді хотів побудувати історію в реальному житті, але сам же і закінчив її.

Модель з Хмельницького прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна. За словами Надін, вони з Тарасом рідко бачилися після зйомок шоу.

Стосунки Надін Головчук та Тараса Цимбалюка

До того ж, на пост-шоу Цимбалюк сказав, що, можливо, зробив би інший вибір у фіналі.

"Мені це було насправді дуже дивно чути. Я маю на увазі саме його слова на рахунок того, що ми не бачилися після проєкту. Так, дійсно було голосове повідомлення. Таким чином він закінчив те, що між нами було. Я не люблю брехати. Те, що неслося в інтернеті. Після проєкту ми дійсно сіли поговорити", — каже Надін.

Тоді модель сказала, що не хоче забирати свободу в Тараса, і, ймовірно, він не прагне будувати історію в реальному житті. Тоді актор сказав, що справді хоче спробувати стосунки.

Відео дня

"Це було небагато. До місяця часу", — каже Надін.

До цього переможниця "Холостяка-14" в один момент відчула, що "щось не те".

"В нас дійсно були переписки якісь незрозумілі. Я просто перестала йому писати. Я відчула, що щось сталося. Був певний день, певна якась подія, яка мене дуже здивувала. Я вирішила відійти. Мені цей досвід не треба. Я чекала, щоб чоловік взяв на себе відповідальність і проговорив мені це прямо", — зазначила модель.

Тоді й Тарас записав голосове повідомлення.

"Зараз я розумію, що мені дійсно було боляче. Чому тоді ти пішов туди? І говорив те, що ти мені говорив?" — сказала переможниця реаліті.

За словами Надін, вони не сварилися і розійшлися тихо, проте сама дівчина важко пережила розрив.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук Фото: СТБ

Як ставилася до побачень з іншими дівчатами

Дьомін запитав, як Головчук реагувала на романтичну взаємодію Тараса з іншими учасницями "Холостяка".

"Я ж розуміла це. Через те, що ти коли приймаєш з самого початку, знаєш всі нюанси проєкту, ти знаєш, на що ти йдеш. Ти це вже приймаєш і знаєш, що таке буде. Якби я не знала, я б прийшла і розчарувалася", — каже переможниця реаліті.

Дьомін навів приклад Насті Половинкіної, з якою на останньому побаченні Тарас взаємодіяв дуже близько.

"Так як нас залишилося двоє і ми вже жили окремо. Я коли подивилася фінальну серію, я а**єла. Мені її стало шкода і по-жіночому просто хотілося її підтримати. Думала написати. Я була в такій самій позиції, як і Настя", — вважає Головчук.

Надін Головчук Фото: СТБ

Зокрема, Надін нещодавно пішла на акторський інтенсив, де зустріла чоловіка, з яким раніше була у стосунках.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Надін Головчук зізналася, що шкодує про свою перемогу.