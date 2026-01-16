Тарас Цимбалюк "засветился" вместе с известной актрисой: что известно о ней и их вероятном романе

Украинский актер и герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк появился на публике вместе с коллегой Еленой Светлицкой, с которой ему ранее приписывали роман. Совместное появление актеров снова вызвало интерес к их личной жизни.

В Киеве состоялся показ нового оригинального сериала в стиле true crime от платформы Киевстар ТВ "Тихая Нава", который посетили Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая. По словам очевидцев, актеры держались вместе, сидели рядом в зале во время просмотра первой серии и не избегали внимания камер, имея расслабленный и непринужденный вид, пишет ТСН.

Цимбалюк и Светлицкая: что известно о паре

Цимбалюк и Светлицкая давно знакомы, часто проводят время в общей компании и вместе играют в театральном спектакле, что неоднократно становилось основанием для слухов о возможных романтических отношениях. В частности, еще весной 2025 года актерам уже приписывали роман, когда их якобы видели вместе на улицах Львова, где они держались за руки. В то же время ранее актриса объясняла, что их тесное общение связано с гастролями и совместной работой в театре, и отрицала наличие романа.

Несмотря на это, их появление именно на допремьерном показе "Тихой Навы", одного из самых ожидаемых эксклюзивов платформы, снова привлекло внимание публики.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая Фото: ТСН

Кто такая Елена Светлицкая

Елена Светлицкая — украинская актриса театра и кино, которая родилась 1 ноября 1991 года в поселке Драбов Черкасской области. Она получила высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где изучала актерское мастерство и тележурналистику.

Светлицкая известна своими ролями в ряде украинских фильмов и сериалов, среди которых "Морена" (2024), "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Воспитание чувств", "После зимы", "Формула счастья" и другие проекты кино и телевидения.

Светлицкая и Цимбалюк вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши" Фото: Ольга Сумская/ Facebook

В своей личной жизни она была в длительных отношениях и более 10 лет состояла в браке с мужем Николаем, с которым имеет двух дочерей. Пара пережила серьезный кризис в отношениях и официально развелась в начале 2025 года, но сохраняет дружеские отношения и вместе воспитывает детей.

Она активна в соцсетях, имеет широкую аудиторию в Instagram, где делится фрагментами своей жизни, творчества и модными образами.

Актриса Елена Светлицкая Фото: Instagram

Личная жизнь Тараса Цымбалюка

Актер дважды был женат. Первый брак у Тараса был с его одногруппницей. Во второй раз Тарас Цимбалюк был женат на стилистке Тине Антоненко. Об их отношениях стало известно в декабре 2019 года. Пара поженилась через три года после начала отношений. Предложение актер сделал в прямом эфире танцевального шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Но уже через год после свадьбы пара также рассталась.

Цимбалюк более двух лет также был в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Он даже сделал ей предложение, но до свадьбы дело не дошло. В частности, в сети подозревали, что их отношения так и не закончились, даже во время съемок 14 сезона "Холостяка".

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

В медиа также появлялись сплетни об отношениях Тараса с украинской исполнительницей СолоХой, однако эту информацию актер и его представители опровергали.

