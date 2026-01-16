Тарас Цимбалюк "засвітився" разом із популярною акторкою: що відомо про неї і їх ймовірний роман

Український актор і герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк з’явився на публіці разом із колегою Оленою Світлицькою, з якою йому раніше приписували роман. Спільна поява акторів знову викликала інтерес до їхнього особистого життя.

У Києві відбувся показ нового оригінального серіалу у стилі true crime від платформи Київстар ТБ "Тиха Нава", який відвідали Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька. За словами очевидців, актори трималися разом, сиділи поруч у залі під час перегляду першої серії та не уникали уваги камер, маючи розслаблений і невимушений вигляд, пише ТСН.

Цимбалюк і Світлицька: що відомо про пару

Цимбалюк і Світлицька давно знайомі, часто проводять час у спільній компанії та разом грають у театральній виставі, що неодноразово ставало підставою для чуток про можливі романтичні стосунки. Зокрема, ще навесні 2025 року акторам уже приписували роман, коли їх нібито бачили разом на вулицях Львова, де вони трималися за руки. Водночас раніше акторка пояснювала, що їхнє тісне спілкування пов’язане з гастролями та спільною роботою в театрі, і заперечувала наявність роману.

Попри це, їхня поява саме на допрем’єрному показі "Тихої Нави", одного з найочікуваніших ексклюзивів платформи, знову привернула увагу публіки.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька Фото: ТСН

Хто така Олена Світлицька

Олена Світлицька — українська акторка театру і кіно, яка народилась 1 листопада 1991 року у селищі Драбів на Черкащині. Вона здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де вивчала акторську майстерність та тележурналістику.

Світлицька відома своїми ролями у низці українських фільмів і серіалів, серед яких "Морена" (2024), "Будинок "Слово". Нескінчений роман", "Виховання почуттів", "Після зими", "Формула щастя" та інші проєкти кіно і телебачення.

Світлицька та Цимбалюк разом грають у виставі "Наші Кайдаші" Фото: Ольга Сумська/ Facebook

У своєму особистому житті вона була у тривалих стосунках і більше 10 років перебувала у шлюбі з чоловіком Миколою, з яким має двох доньок. Пара пережила серйозну кризу у стосунках і офіційно розлучилася на початку 2025 року, але зберігає дружні стосунки та разом виховує дітей.

Вона активна в соцмережах, має широку аудиторію в Instagram, де ділиться фрагментами свого життя, творчості та модними образами.

Акторка Олена Світлицька Фото: Instagram

Особисте життя Тараса Цимбалюка

Актор двічі був одружений. Перший шлюб у Тараса був із його одногрупницею. Вдруге Тарас Цимбалюк був одружений зі стилісткою Тіною Антоненко. Про їхні стосунки стало відомо в грудні 2019 року. Пара одружилася через три роки після початку стосунків. Пропозицію актор зробив у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками" 2020 року. Але вже через рік після весілля пара також розлучилася.

Цимбалюк понад два роки також був у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він навіть зробив їй пропозицію, але до весілля справа не дійшла. Зокрема, у мережі підозрювали, що їхні стосунки так і не закінчились, навіть під час зйомок 14 сезону "Холостяка".

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

У медіа також з’являлися плітки про стосунки Тараса з українською виконавицею СолоХою, проте цю інформацію актор і його представники спростовували.

