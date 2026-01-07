Що відбувається за лаштунками "Холостяка" і скільки заробив Цимбалюк: експрацівник розкрив секрети

Популярне реаліті "Холостяк", яке позиціонують як історію щирих почуттів, може мати значно жорсткіші правила гри. Анонімне джерело заявило про системний тиск, приховані рішення та фінансові домовленості, що залишаються за кадром.

У новому випуску на YouTube блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив резонансну інформацію зі слів джерела, яке раніше працювало над проєктом "Холостяк". Інсайдер стверджує, що на шоу існує чітка система впливу на учасниць і головного героя, а також наперед визначені фаворити сезону.

Про фавориток і "редакторський супровід"

За словами джерела, редактори та керівництво нібито ще на старті сезону визначають фаворитку.

"Одразу редактори та керівник проєкту обирають собі фаворитку. У нашому сезоні (9 сезон, — ред.) — Дашу Квіткову", — зазначило джерело.

Інсайдер додає, що за кожною учасницею закріплений редактор, який поступово "накручує" дівчину, скеровуючи її поведінку. За твердженням співрозмовника, учасниці часто не усвідомлюють, що роблять не те, чого хочуть насправді, а те, що потрібно редакції.

Роль психологів і сценарій "для своїх"

"Коли кажуть, що немає сценарію, то його немає для нас, звичайних людей, а для керівників та редакторів він є", — стверджує експрацівник.

Джерело зазначає, що психологи працюють у зв’язці з керівництвом: їм повідомляють, якої поведінки хочуть від конкретної дівчини, після чого психолог "підводить" учасницю до потрібних рішень. Усе, за словами інсайдера, робиться для драматургії та рейтингів.

Вплив на головного героя

"Так само і холостяк. У нього є редактор, який його накручує, аби холостяк не обирав сам нікого", — написав інсайдер.

Співрозмовник також заявив, що під час закордонних побачень команда нібито наперед знала, хто залишає шоу, адже квитки "вже були куплені".

Гонорари

Окремо пролунали цифри щодо оплат головних героїв. За словами джерела, гонорари обговорюються індивідуально й можуть сягати від 20 до 100 тисяч доларів. Інсайдер чув, що за участь Тарасу Цимбалюку виплатили близько 50 тисяч доларів.

Монтаж

"Коли знімають інтервʼю дівчат після побачень, то звичайних працівників туди не пускають. Дівчат дожимають по максимуму, аби вони сказали ті слова, що можна буде використати під час монтажу. На монтажі перекручують усе так, як їм треба", — розкрив колишній працівник проєкту.

