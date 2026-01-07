Что происходит за кулисами "Холостяка" и сколько заработал Цимбалюк: экс-сотрудник раскрыл секреты

Популярное реалити "Холостяк", которое позиционируют как историю искренних чувств, может иметь значительно более жесткие правила игры. Анонимный источник заявил о системном давлении, скрытых решениях и финансовых договоренностях, которые остаются за кадром.

В новом выпуске на YouTube блогер-плиткарь Богдан Беспалов обнародовал резонансную информацию со слов источника, который ранее работал над проектом "Холостяк". Инсайдер утверждает, что на шоу существует четкая система влияния на участниц и главного героя, а также заранее определены фавориты сезона.

О фаворитках и "редакторском сопровождении"

По словам источника, редакторы и руководство якобы еще на старте сезона определяют фаворитку.

"Сразу редакторы и руководитель проекта выбирают себе фаворитку. В нашем сезоне (9 сезон, — ред.) — Дашу Квиткову", — отметил источник.

Инсайдер добавляет, что за каждой участницей закреплен редактор, который постепенно "накручивает" девушку, направляя ее поведение. По утверждению собеседника, участницы часто не осознают, что делают не то, чего хотят на самом деле, а то, что нужно редакции.

Відео дня

Роль психологов и сценарий "для своих"

"Когда говорят, что нет сценария, то его нет для нас, обычных людей, а для руководителей и редакторов он есть", — утверждает экс-работник.

Источник отмечает, что психологи работают в связке с руководством: им сообщают, какого поведения хотят от конкретной девушки, после чего психолог "подводит" участницу к нужным решениям. Все, по словам инсайдера, делается для драматургии и рейтингов.

Влияние на главного героя

"Так же и холостяк. У него есть редактор, который его накручивает, чтобы холостяк не выбирал сам никого", — написал инсайдер.

Собеседник также заявил, что во время зарубежных свиданий команда якобы наперед знала, кто покидает шоу, ведь билеты "уже были куплены".

Гонорары

Отдельно прозвучали цифры по оплате главных героев. По словам источника, гонорары обсуждаются индивидуально и могут достигать от 20 до 100 тысяч долларов. Инсайдер слышал, что за участие Тарасу Цимбалюку выплатили около 50 тысяч долларов.

Монтаж

"Когда снимают интервью девушек после свиданий, то обычных работников туда не пускают. Девушек дожимают по максимуму, чтобы они сказали те слова, которые можно будет использовать при монтаже. На монтаже перекручивают все так, как им надо", — раскрыл бывший сотрудник проекта.

Напомним, ранее Фокус писал:

Светлана Кострыкина, которая называет себя бывшим редактором телеканала "СТБ", написала в социальной сети свою версию съемок проекта "Холостяк", раскрыв немало инсайдов и неприятных подробностей.

Фокус рассказывал, где сейчас главные герои шоу "Холостяк" предыдущих сезонов, и остались ли они с победительницами шоу в отношениях.

Кроме того, Фокус писал о 14 сезоне "Холостяка", заявлениях Цымбалюка после выхода постшоу, реакции участниц, а также эксклюзивные новости об интиме на проекте.