"А що на це каже Свєтка?": Цимбалюк зі Світлицькою розірвали мережу новим відео

Українські актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька знову опинилися в центрі уваги через спільний відпочинок. Нові публікації в соцмережах лише посилили чутки про можливі романтичні стосунки між артистами.

Цього разу ініціаторкою стала Олена Світлицька, яка поділилася відео в Instagram. На кадрах актори разом проводять час у Карпатах: катаються на снігу, жартують і позують у лижних костюмах, демонструючи легку та невимушену атмосферу. Водночас ні Цимбалюк, ні Світлицька не коментують, що саме пов’язує їх поза кадром.

Реакції людей

Опублікований ролик не залишився без реакції підписників Тараса Цимбалюка. У коментарях з’явилося чимало жартів, зокрема від глядачів 14 сезону шоу "Холостяк", у якому актор був головним героєм. Фоловери згадали й його тісну дружбу з Наталкою Денисенко, а також іронічно нагадали слова Цимбалюка про те, що вона разом з Оленою може приїхати до нього без попередження, аби "пересадити вазони".

"А що каже на це все Свєтка?";

"Наталочку як вітром здуло";

"Та Оленка, що з Наталкою вазони пересаджує в другій ночі";

"Дитячий садок";

"Це дама з "Холостяка" чи нова??";

"Тарас нарцис кайфує від себе і своїх шануваьниць. Шкода цих всіх дівчат, які думають, що "одна назавжди". Покидали своїх чоловіків і в чергу шикуються з надією";

"Дитячий вайбік".

Особисте життя Тараса Цимбалюка

Актор двічі був одружений. Перший шлюб у Тараса був із його одногрупницею. Вдруге Тарас Цимбалюк був одружений зі стилісткою Тіною Антоненко. Про їхні стосунки стало відомо в грудні 2019 року. Пара одружилася через три роки після початку стосунків. Пропозицію актор зробив у прямому ефірі танцювального шоу "Танці з зірками" 2020 року. Але вже через рік після весілля пара також розлучилася.

Цимбалюк понад два роки також був у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Він навіть зробив їй пропозицію, але до весілля справа не дійшла. Зокрема, у мережі підозрювали, що їхні стосунки так і не закінчились, навіть під час зйомок 14 сезону "Холостяка".

